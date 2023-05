Il popolo romanista punta l’Ungheria. Aerei cari? Auto, treno o via Danubio

Mercoledì 31 maggio, ore 21. Budapest, Ungheria: città di poco meno di 2 milioni di abitanti che ospiterà la finale di Europa League, quella tra Siviglia e Roma, scrive così Giuseppe Mustica su Il Messaggero. Dopo Tirana i tifosi giallorossi sono pronti a invadere un'altra capitale europea. Ma come arrivarci a Budapest? Siamo certi che ve lo siete chiesto in queste ore di attesa, di fibrillazione. E qualche ricerca l'avrete già fatta. E avrete visto che i biglietti aerei costano tanto-quelli del giorno prima, perché per i 31 al momento non ce ne sono, con prezzi stellari che vanno dai 400 ai 600 euro. Va bene tutto, e l'amore per la Roma non si discute, però bisogna fare i conti anche col portafoglio. In attesa magari di qualche charter speciale creato per l'occasione. Di alternative, con un occhio particolare alle finanze, ce ne sono. La prima è quella che avete tutti sotto casa: l'auto. Budapest dista da Roma 1.212 chilometri, meno di un Reggio Calabria-Milano per intenderci. Quindi in macchina si può fare, magari dividendole spese e magari anche dividendo le ore di guida che sono tante: più o meno tredici, senza contare le fermate.