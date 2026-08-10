Sul fronte giovani resta alta l’attenzione della Roma su Cacciamani. Il Torino continua a considerarlo importante e, come spiegato da Petrachi, la volontà sarebbe quella di trattenerlo, anche se il mercato potrebbe cambiare le carte in tavola. I giallorossi - scrive 'Il Messaggero' - sono pronti quindi a tornare alla carica, nel tentativo di avvicinarsi ai circa 20 milioni di euro fissati dal club granata. La prima offerta della Roma, pari a 8 milioni di parte fissa più 2 di bonus, non ha convinto Cairo ed è stata respinta. Ora il club capitolino potrebbe spingersi fino a una proposta complessiva di 15 milioni, tra parte fissa e bonus. Sono previsti nuovi contatti già nella giornata di oggi, con la dirigenza giallorossa intenzionata ad accelerare. Sul fronte delle uscite, invece, non si registrano particolari sviluppi. La Roma resta in attesa di proposte concrete per Soulé, mentre sono ormai prossime alla definizione le partenze di Cherubini, destinato al Benevento, e Zelezny, vicino al trasferimento al Perugia.