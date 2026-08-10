L'ultima idea arrivata in casa Roma per l'attacco è quella di Rodrigo Mora, folletto 19enne del Porto. Mora era da tempo nel mirino dei turchi del Galatasaray, che però hanno temporeggiato molto, perché sono in ballo anche per un altro trequartista, il russo Aleksey Batrakov, attualmente in forza alla Lokomotiv Mosca. In questo temporeggiare - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - si è infilata la Roma, che ha presentato al Porto un'offerta così strutturata: 5 milioni per il prestito e 45 per l'eventuale diritto di riscatto. Il giocatore ha una clausola da 70 milioni, a cui la Roma ovviamente non pensa minimamente di arrivare. Ma se i giallorossi dovessero convincersi a trasformare quel diritto in obbligo, allora l'operazione si potrebbe anche fare. Tra l’altro c'è Gasperini che ha una fretta folle di avere con sé il nuovo trequartista, per iniziare a lavorarci su subito in vista del via del campionato.

La trattativa - racconta Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è entrata nel vivo. La richiesta è di circa 50 milioni, una cifra decisamente inferiore alla clausola da 70, Il piano dei giallorossi inizialmente era quello di proporre un prestito con diritto di riscatto pronto a diventare obbligo a determinate condizioni, ma è arrivato un ‘no’ dal Porto che apre al prestito ma vuole l'inserimento dell'obbligo senza vincoli. Tempo da perdere non c'è e Gasperini si aspetta un rinforzo entro Ferragosto, per queste nelle prossime ore verrà presentata la prima offerta da 45 milioni per strappare al Porto il giocatore.