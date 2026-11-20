C'è chi avrà davanti a sé un tour de force, chi può prendersela più comoda e chi deve sbrogliare una serie di problemi per rimettersi in carreggiata. C'è la Lazio che guarda tutti dall'alto, ma deve dimostrare che l'exploit della prima fase della stagione non è un fuoco di paglia. In calendario ha solo il campionato, più la Supercoppa. Ci sono la Roma, costruita per arrivare tra le prime quattro, e l'Inter di Chivu che, oltre allo scudetto, vuole andare in fondo alla Champions. La Lazio ha realizzato 25 gol ed è prima in classifica, segnando molto di più rispetto a quanto suggeriscano i suoi expected goals. La Roma di Gasp - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - crea molto e realizza: è a quota 31 reti e ha il miglior attacco della Serie A. Ha problemi negli scontri diretti. Un ruolino di marcia invidiabile, come quello dell'Inter, sopra di un punto ai giallorossi. Amorim è quarto, a un punto dal terzo posto, con partite relativamente semplici in Europa League e un calendario che gli sorride a denti stretti in Serie A da qui alla sosta natalizia. Più impegnativo quello di Malen e compagni che, dopo due gare soft con Parma e Monza, affronteranno in rapida sequenza il ritrovato Bologna di Palladino, Lazio, Juve e, in mezzo, Verona in Coppa Italia, PSG e Sporting Lisbona. Insomma, in un mese la storia potrebbe essere stravolta e la Serie A trovare nuovi protagonisti.