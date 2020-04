Il derby sul web, in gol con le donazioni per il Covid Hospital

Un derby virtuale, ma d’amore e solidarietà. Lazio e Roma tornano “in campo”, unite contro il Covid. Ma i protagonisti saranno i tifosi delle due squadre che a suon di donazioni si contenderanno il derby. Come scrive Daniele Magliocchetti su “Il Messaggero”, l’appuntamento è per oggi alle ore 15 e il link da digitare per giocare la stracittadina virtuale sarà www.tutticontrocovid.it. Una volta cliccato, apparirà un campo verde con due porte e un pallone che si muoverà sul terreno di gioco e andrà in rete a seconda di quante donazioni arriveranno da parte di entrambe le tifoserie. Sullo schermo ci saranno le indicazioni e i numeri per effettuare le donazioni che potranno essere minimo di 2 euro. Chi più dona, vince il derby.

Stavolta sugli spalti a spingere i tifosi a donare saranno i giocatori attuali di Lazio e Roma, tra cui Parolo, Cataldi, Mancini e il tecnico Fonseca, qualche ex, ma anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo che, durante i novanta minuti della gara, si collegheranno on line via video. La Rai farà alcuni collegamenti in diretta e la telecronaca sarà del cronista Rai Marco Lollobrigida che condurrà l’evento e gli interventi dei campioni. L’intero ricavato andrà al Covid Hospital del Policlinico Tor Vergata di Roma,mentre il campo virtuale è stato creato dalla Magnetic Media Network. DanieleMagliocchetti