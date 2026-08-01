Finita l’emergenza a centrocampo per Gasperini che in Galles ritrova sia El Aynaoui che Pisilli. Neil ha terminato il periodo extra di vacanze e tornerà subito in campo questo pomeriggio nel test contro il Cardiff. A Cannes ha fatto un saluto veloce alla squadra mentre ora torna a fare sul serio. Ha vissuto un Mondiale protagonista col ‘suo’ Marocco ed ha attirato le attenzioni di diversi club europei. Uno in particolare è l’Aston Villa di Emery che ha effettuato un sondaggio senza però affondare ancora il colpo. L’anno scorso ci ha messo un po’ per entrare nelle grazie del tecnico, ma nell’ultimo mese è stato tra i più decisivi nella rincorsa Champions con un gol, un assist e anche un gran derby giocato al posto dell’infortunato Koné, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. A proposito del francese: in Galles non ci sarà, si trova a Miami per le vacanze. Il Manchester United rimane in agguato, i contatti con l’entourage proseguono ma i Red Devils non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale. Chi ci sarà sicuramente nel Regno Unito è Pisilli che sta recuperando dalla lesione muscolo fasciale di primo grado al soleo della gamba sinistra rimediata più di una settimana fa che lo ha costretto a saltare le partite con Trastevere e Cannes. Ieri è partito con il resto della squadra. Oggi non scenderà in campo e il rientro almeno parzialmente in gruppo è atteso per la metà della prossima settimana. Ancora qualche giorno per ritrovare la miglior condizione e poi sarà a completa disposizione di Gasperini.