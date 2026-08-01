La partita non è conclusa, manca ancora troppo tempo alla fine del mercato. E Cacciamani è un talento troppo cristallino per escludere che la Roma, in primis (ma anche altri possibili candidari acquirenti), torni nel prossimo futuro a bussare alla porta del Torino, scrive Tuttosport. Intanto si registrano ulteriori sviluppi, dopo quanto si scriveva nei giorni scorsi (con, a corredo, la preoccupazione crescente dei tifosi granata, che temono di vivere nuove "fregature" dietro l'angolo, in stile cessione di Bellanova: fine agosto 2024). Ebbene, il Torino ha respinto l'offerta presentata dal club giallorosso, 10 milioni di euro più bonus. Niente da fare. Cairo valuta il 19enne esterno sinistro non meno di 15 milioni. D'altra parte Cacciamani ha tecnica pura, estro, fiuto, attitudini, fisico. E ha già anche dimostrato (dapprima nel vivaio granata, poi nella scorsa stagione in prestito alla Juve Stabia) di essere pure un ragazzo intelligente, misurato, con la testa sul collo e una sana umiltà di partenza. Nel frattempo il Torino ha sondato il terreno per Fortini.