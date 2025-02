Il cammino per l’Europa

La risposta infastidita di Ranieri nel post-gara di domenica alla domanda sui paletti del Fair play finanziario da rispettare se da un lato evidenzia un nervo scoperto, dall'altro scopre l'obiettivo nascosto di Claudio. Che non è quello di traghettare la Roma sino a fine stagione a metà classifica ma quello di puntare decisamente all'Europa. Come scrive Stefano Carina su Il Messaggero, ha due vie: risalire in campionato oppure vincere l'Europa League. Ad oggi è difficile capire quale sia la pista più praticabile. Però la striscia positiva di 8 partite in campionato ha aperto uno scenario insperato. ma motivi per crederci non mancano. In primis, il fattore Olimpico. Da quando è arrivato, Ranieri ha ottenuto la bellezza di 7 vittorie e 1 pareggio (Napoli), comprese le due coppe. Secondo elemento: il cammino di Claudio che domenica ha toccato quota 400 successi su 924 partite in carriera. Il tecnico, dal suo ritorno, viaggia ad una media Champions. L'unico passaggio a vuoto è stato con il Como. Ribadiamo, la risalita è difficile, non è il caso di fare voli pindarici ma allo stesso tempo non è impossibile. Ci sono poi, anche delle certezze tecniche ritrovate. La Roma nelle ultime 8 partite ha registrato anche la difesa. Sono appena 6 i gol subiti pur avendo affrontato Lazio, Milan, Napoli e Bologna mentre quelli segnati continuano ad essere tanti: 17 nello stesso intervallo di tempo. La rosa, pur rimpinguata a gennaio con ragazzotti di belle speranze ora è più lunga e ci si può permettere di far rifiatare qualche big o di rinunciarvi per scelta tecnica (Pellegrini). Tradotto: gli elementi per pensare positivo non mancano. È chiaro che la Roma non può sbagliare nulla. Parola al campo.