Ibanez aspetta il via libera per l’Al Ahli. Il Rennes tenta Matic con un biennale

Non solo Ibañez . Ora anche Matic potrebbe lasciare la Roma, anche se a Trigoria continuano a smentire ogni tipo di trattativa. Tuttavia i rumors che da giorni vogliono il serbo avvicinarsi al Rennes, si fanno sempre più insistenti agitando la tifoseria giallorossa, molto legata al serbo che ieri, come riportato da Stefano Carina su Il Messaggero, non ha partecipato alla pari del brasiliano alla trasferta di Tolosa .

Ufficialmente per una «gestione fisica» ma è inevitabile l'associazione alle indiscrezioni di mercato. In Francia scrivono di un'offerta di 3-4 milioni che sarà recapitata nelle prossime ore alla Roma sta definendo la cessione di Ibañez all'Al Ahli. Pinto sta trattando per portare il totale della proposta araba a 35 milioni, considerando che il 10% andrà a finire nelle casse dell'Atalanta. Soltanto dopo partirà l'assalto al centravanti. O ai centravanti.