I Friedkin investono altri 92 milioni

La famiglia Friedkin investe altri 92 milioni nella Roma scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. La proprietà texana ha infatti estinto il bond di 275 milioni euro con scadenza 2024 sottoscrivendo un nuovo prestito da 175, a riferirlo è l’agenzia Bloomberg. I fondi sono stati raccolti tra investitori privati internazionali, tra cui il fondo Apollo Global Management, che ha agito tramite Athene, una società che si occupa di servizi pensionistici. As Roma, che non ha commentato la notizia, ha venduto attraverso un’operazione di collocamento privato a investitori istituzionali statunitensi il debito, ripagando il bond in anticipo: Dan Friedkin contribuirà con i propri mezzi a coprire l’importo rimanente (92 milioni). Non sono stati resi noti i dettagli relativi al tasso d’interesse e alla scadenza del contratto. La famiglia ha acquistato il club nel 2020 e da allora la quota investita è di circa 722 milioni. La speranza della proprietà è che gli sforzi economici si riflettano in campo, a partire da domani quando i giallorossi affronteranno il Ludogorets in una partita da dentro o fuori (Olimpico sold out). Nessun turnover in vista del derby. In attesa dell’esito del ricorso sulla squalifica di Zaniolo, il baby Volpato spera in una chance. Che sia dal via o in corsa poco importa. Cristian prenota un’altra notte magica.