I campioni al tempo del virus: follower come gol

Gli appuntamenti virtuali sono all’ordine del giorno. Non solo quelli tra amici usando app come “Zoom” o “Houseparty”, ma anche quelli pubblici tra le star del pallone che hanno ceduto alla moda un po’ per noia e un po’ per vanità, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

I campioni coinvolti sono decine: da Del Piero a Vieri passando per Zanetti, Cambiasso, Recoba, Dybala, Ronaldo (il fenomeno), Cassano e Totti.

Prendiamo il caso dell’ex capitano della Roma che negli ultimi 20 giorni è stato ospite di: Luca Toni due volte, Candela, Aquilani, Cannavaro e Vieri per un totale di circa 3 ore di diretta (30 minuti a live).

Affascinate sono anche le agenzie che curano gli interessi di queste star del pallone. Non è un caso, infatti, che il mezzo per comunicare sia la diretta Instagram: il social di Zuckerberg quando rileva un live lo mette davanti a tutte le altre stories. Questo permette agli utenti di capire subito chi è in diretta e di accedere. La conseguenza è l’aumento dei follower e, quindi, la potenza mediatica che ne deriva.

Prendiamo sempre ad esempio Totti: dal 30 marzo (giorno della prima diretta con Luca Toni) al 19 aprile i suoi seguaci su Instagram sono passati da 3,4 milioni a 3,5. Un incremento di 100mila persone in soli 20 giorni. Una vera e propria miniera d’oro perché più aumenta la visibilità più aumentano i ricavi da singolo post sponsorizzato che può arrivare a valere anche 900 mila euro. Chiedete a Ronaldo (Cristiano) con i suoi 214 milioni di follower.