In attesa degli acquisti la Roma mette a segno un altro colpo in tema di sponsorizzazioni. Come era previsto il club ha annunciato, infatti, una nuova partnership che riguarda lo sponsor dietro la maglia di allenamento. Ecco il comunicato: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'inizio di una nuova partnership strategica con Orodei, azienda leader nella compravendita e gestione di metalli preziosi. L'azienda diventa Gold Partner del Club e il logo sarà presente sul retro del kit di allenamento della Prima Squadra. Orodei lavorerà a stretto contatto con il Club attraverso la sua piattaforma Orodei24. Questa collaborazione strategica offrirà ai tifosi giallorossi l'opportunità di avvicinarsi al mondo dei beni rifugio, consentendo loro di scoprire soluzioni esclusive e d'avanguardia per la gestione dei propri asset, supportati dalla massima affidabilità e dal trust che solo un Banco Metalli autorizzato dalla Banca d'Italia può garantire.

“Accogliamo Orodei tra i partner del club con l'obiettivo di mettere a disposizione della nostra fanbase servizi finanziari alternativi e soluzioni orientate alla digitalizzazione”, le parole di Michael Gandler, Chief Business Officer di AS Roma. “Questo accordo si inserisce nel percorso di diversificazione delle nostre collaborazioni commerciali, focalizzandosi su un settore consolidato come quello dei beni rifugio e offrendo ai nostri sostenitori strumenti certificati e di primario livello per la gestione dei propri risparmi”.