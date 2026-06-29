"Lavoriamo sotto traccia", le parole di Gasperini quasi un mese fa, pochi giorni prima di parlare con Greenwood e con il padre agente. La Roma ha trovato l'accordo con il giocatore, è pronto un contratto a poco meno di 5 milioni a stagione. Ora la palla passa alla proprietà e i Friedkin parleranno con McCourt, prоprietario del Marsiglia anche lui americano. La prima offerta da 40 milioni più bonus (i francesi ne chiedono 50 più bonus) è pronta ma verrà inviata solo dopo il 30 giugno per dare un segnale alla Uefa e dimostrare che in questo mese la Roma ha lavorato quasi ed esclusivamente per risolvere il nodo plusvalenze. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Entro il 13 luglio Gasperini vorrebbe abbracciare Greenwood e anche l'inglese ha voglia di cambiare aria e di giocare la Champions. Summerville è sfumato mentre rimangono in lista Tel e Sauer. Sugli esterni Dodô non si scalda, piace Molina ma Gasperini in quel ruolo vorrebbe un profilo più giovane (l'argentino ha 28 anni). In difesa è caccia a un vice Hermoso mentre Ostigard arriverebbe solo in caso di cessione di Ndicka.