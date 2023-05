Giallorossi a Firenze, ma la testa di tutti è a Budapest e Dybala

Tra giocare una finale e vincerla, il confine è labile. Come quello che demarca la presenza o meno di Dybala in campo mercoledì. Come scrive Stefano Carina su Il Messaggero, qualcosa nella vicenda non quadra: tra il pessimismo di José e l'ottimismo velato di Pinto, passa la differenza che c'è tra il giorno e la notte. Non ha senso additare pretattica a Mourinho, lo stesso José, infatti, nel posto gara di Leverkusen aveva tracciato la road-map dell'argentino "Mi auguro che possa trovare la condizione nelle due gare contro Salernitana e Fiorentina". Lunedì scorso invece la Joya è rimasta a casa. La mattina della rifinitura l'attaccante ha detto a Mou che non se la sentiva, lamentando ancora dolore alla caviglia. In vista della finale, con Dybala in campo le chance cambierebbero a dismisura. Averlo anche a mezzo servizio regala convinzioni e certezze ad un gruppo che altrimenti vaga in cerca di una guida tecnica.