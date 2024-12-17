Se la proprietà Usa darà seguito alle sue intenzioni di sfoltire la rosa, allora anche il centrocampo potrebbe essere in parte rivoluzionato, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Tra i nomi presi in considerazione c’è quello di Rocco Reitz del Borussia Mönchengladbach. È stato accostato a Barella, ha buoni tempi di inserimento e grandi doti atletiche. Classe 2002 ha già giocato come mediano, regista e trequartista, anche se interpreta al meglio il ruolo di mezzala. Ha una clausola rescissoria che si attiverà nel 2026 di 20 milioni ma i tedeschi non lo hanno mai confermato.

Ad andare in aiuto della Roma in difficoltà, potrebbe arrivare l’Everton, recentemente acquistato dal gruppo Friedkin, con giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico, o che si possono sacrificare senza alterare l’equilibrio della squadra. Come Abdoulaye Doucouré, francese naturalizzato maliano di 31 anni. Ha il contratto in scadenza a giugno 2025, arriverebbe quindi a Roma a un prezzo irrisorio e sostenibile. Continua a piacere Matteo Prati mediano del Cagliari seguito anche in estate. Valutato una quindicina di milioni, darebbe al reparto freschezza e dinamicità.