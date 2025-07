Gasperini va di fretta e chiede altri tre colpi

Una domenica di mezzo non disperde l'eco delle parole di Gasperini. E tantomeno i due arrivi nelle ultime ore - El Ayanoui e Ferguson, sbarcato ieri sera a Ciampino - leniscono le preoccupazioni esternate con garbo ma fermezza dal tecnico di Grugliasco sabato pomeriggio dopo la prima amichevole stagionale contro il Trastevere, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. La Roma è in ritardo, c'è poco da girarci intorno. Lo è in alcuni ruoli chiave (attaccante a sinistra di piede destro e centrale difensivo, anche se Ghilardi è ad un passo); in altri di contorno (portiere di riserva, vice Angeliño più un altro centrale difensivo se uscirà Hermoso) e in reparti che oggi sembrano completi (mediana) ma che nel prossimo futuro - previa qualche cessione - potrebbero vedere l'arrivo di qualche calciatore gradito (leggi O'Ri-ley). Nella lista non figura l'esterno destro soltanto perché la Roma è convinta di far sbarcare Wesley in settimana. Entro mercoledì Gasperini dovrebbe dunque abbracciare il laterale carioca e iniziare a studiare un'altra squadra. Perché se è vero che il test con il Trastevere (vinto 14-0) lascia il tempo che trova non possono non essere stati notati alcuni dettagli: 1) Pronti, via si è ripartiti da Dybala anche in una posizione che lo stesso tecnico ha definito «soluzione d'emergenza» 2) Ogni anno c'è la corsa a toglierlo dai campetti dei titolari sui quotidiani, poi alla fine gioca quasi sempre. Il riferimento è a Cristante che in assenza di Pellegrini ha anche indossato la fascia di capitano al posto di Mancini (nessun caso, è la policy del tecnico: chi ha più presenze con la squadra ed è in campo, porta i gradi) 3) Soulé a sinistra. Tradotto: ad eccezione della posizione dell'argentino (apparso un po spaesato) sembrava la Roma dello scorso anno.