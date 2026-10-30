Nessuno vuole essere Robin, ma anche i vice, a volte, diventano titolari e ci sono momenti della storia in cui gli attori non protagonisti sanno prendersi la scena. È il caso di Gollini, chiamato ad affrontare un'altra settimana nei panni di Svilar. È passato un mese, ormai, da quando in allenamento il portiere belga si è procurato la frattura al piede destro che, notizia di ieri, lo terrà fuori fino al rientro dalla sosta di novembre. Nessun recupero prematuro, come Gasperini si era augurato nei giorni scorsi: gli esami strumentali a cui si è sottoposto Svilar hanno evidenziato sì un miglioramento, ma non sufficiente a vederlo in campo la prossima settimana. Appuntamento a fine novembre, dunque, quando la corsa della Roma ripartirà da Parma e, nel frattempo, spazio ancora a Gollini, che da vice designato sta per chiudere un ciclo di gare vissute tra i pali della Roma. Da sosta a sosta, dal Como al Sassuolo, il portiere bolognese arriverà a 9 presenze consecutive, non male per uno che aveva giocato una sola volta nell'anno e mezzo precedente. D'altronde il ruolo del secondo portiere è anche questo, soprattutto se davanti hai uno come Svilar, eletto miglior portiere nelle ultime due edizioni della serie A, scrive Il Corriere della Sera. Contro i sardi ha effettuato 6 parate, di cui 5 da tiri arrivati dentro la sua area di rigore. Nessun miracolo, forse, ma tanti interventi utili, come nelle sfide a Como, Genoa e Slovan Bratislava: partite concluse senza subire reti. Contro Real Madrid e Napoli è andata diversamente, con un Gollini non esente da responsabilità, ma il bilancio di questo suo periodo rimane più che positivo.