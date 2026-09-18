Mile Svilar ha rilasciato un'intervista a Il Corriere della Sera. Queste le parole del portiere belga alla vigilia del big match contro l'Inter:"È una grande partita che non vediamo l'ora di giocare per misurarci contro la squadra più forte del campionato. quella che negli ultimi anni e stata al top".

È l'inizio di un duello scudetto? "Mi viene da sorridere. In questa città fai 2-3 partite buone e vieni esaltato, poi perdi ed è il dramma. Noi dobbiamo essere equilibrati, stabili. Però sappiamo da dove veniamo e sappiamo dove vogliamo andare".

E dove volete andare? "Guardi: non è che lo scorso anno siamo partiti e ci siamo detti "arriviamo terzi". Però dopo 20-25 partite abbiamo capito che la qualificazione Champions si poteva fare. Ecco: capiremo più avanti se siamo davvero da titolo".

Studia gli attaccanti? "Tanto. Al video, in settimana e anche il giorno gara".

L'avversario più difficile? "Malen, fa sempre gol pure in allenamento".

Non vale, così. "Lautaro, difficilissimo da decifrare. E Thuram, mamma quanto è rapido".

La Juventus ha offerto 40 milioni per lei. È stato vicino a lasciare la Roma? "Non ho avuto neppure un colloquio su questa cosa. Non sono uno che firma un rinnovo fino al 2030 e l'anno dopo rinnega la scelta fatta".

Se le dico De Rossi? "Mi ha cambiato la vita. Forse oggi non sarei alla Roma senza di lui".