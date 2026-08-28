Essere nei panni di D'Amico non deve essere facile. Soprattutto negli ultimi giorni di mercato dove a Trigoria c'è la fila di agenti che propongono i loro assistiti, l'allenatore chiede nella sua ottica gli ultimi rinforzi e la società ha imposto una stretta economica da seguire. che lascia un margine operativo a dir poco ristretto. Prendete ad esempio Fofana: la Roma un paio di settimane fa aveva trovato un accordo con il ragazzo a 2,5 milioni d'ingaggio e con il Lione a 30 milioni più 4 di bonus. Un modo per cautelarsi, qualora Mora non fosse andato in porto. Ora che il portoghese è arrivato (tra l'altro con un costo annuo inferiore) e che il belga è ufficialmente sul mercato, si sta cercando di trovare la quadratura del cerchio in un altro modo. Discorso simile per Gittens che Gasperini preferirebbe a Fofana. Il problema è che il Chelsea non apre (per ora) al prestito. Un altro esempio? Dopo esser stati dietro per una settimana a Read, D'Amico aveva chiuso l'acquisto di Spence. Immaginate quindi la difficoltà in questi ultimi giorni per far capire a Gasperini la difficoltà nel prendere Kessie. Nell'ottica dell'allenatore la soluzione più semplice, essendo libero. Le parole del nuovo amministratore delegato Galantic a Sky non lasciano intravedere spese pazze in questi ultimi 4 giorni: "I vincenti come Gasperini sono sempre esigenti, meglio così. Siamo vigili fino a fine mercato per qualche opportunità, ma l'allenatore ha detto che è già contento".