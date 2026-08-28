È sbarcato in una Roma bollente col rennino e la voglia di autografi e selfie con i tifosi. Poi l'hotel, Trigoria e le visite mediche. Erano pronti comunicato ufficiale, shooting fotografico e prima intervista. Insomma Jayden Oosterwolde era un giocatore della Roma, o almeno questo pensavano tutti. Poi il dietrofront. Le visite mediche non hanno convinto, anzi più di un medico ha certificato l'alto rischio operazione al tendine per il gigante del Fenerbahce. Che nel frattempo non ha accolto la proposta di rivedere l'offerta della Roma. In poche ore, il club giallorosso ha deciso così di rispedire Oosterwolde al mittente. Un caso anomalo, ma non l'unico. Negli ultimi mesi in serie A è capitato ad esempio a Mateta col Milan e Bamba Dieng con la Lazio. Ma anche nella storia romanista gli esempi non mancano.

Il caso Danso e l'amarezza di Politano

osò per le prime foto ufficiali con la sciarpa della Roma al collo.

A causa di ripensamenti di Marotta sulle formule contrattuali e soprattutto sulle condizioni fisiche di Spinazzola, la trattativa saltò definitivamente dopo due giorni di stallo.

Milik e Djalo, due storie diverse

Il più recente porta a Kevinil difensore centrale del Lens che De Rossi aveva scelto per completare la difesa titolare. Il suo arrivo a Ciampino era stato accolto da entusiasmo e decine di tifosi in festa., bloccando il trasferimento da 22 milioni di euro e scatenando la dura reazione polemica del club francese e del giocatore con tanto di comunicato ufficiale in cui il Lens chiedeva l'immediato ritorno di Danso. La Roma ripiegherà a settembre sugli svincolati Hummels ed Hermoso. Diverso il casoNel mercato invernale del 2020, Inter e Roma avevano formalizzato uno scambio di prestiti che prevedeva il ritorno dell'ala in giallorosso e il passaggio di Leonardo Spinazzola in nerazzurro. Politano, oggi al Napoli e grande tifoso romanista, superò le visite mediche e pPoi lo stop imposto dall'Inter.Sei mesi dopo sorte simile toccò aPer il polacco du trovato l'accordo totale con il Napoli, ma i controlli strumentali approfonditi svolti in Svizzera sulle ginocchia del polacco (già operato due volte ai legamenti crociati) fecero sorgere forti dubbi alla dirigenza giallorossa sui tempi di riatletizzazione, portando alla rottura finale della trattativa. In questo caso però niente sbarco o foto di rito, tutto era rimasto sottotraccia. Infine il caso dinel 2024. Il trasferimento del difensore, all'epoca alla Juve, alla Roma è saltato il 30 agosto , negli ultimi giorni di calciomercato, nonostante il difensore avesse già svolto le visite mediche con il club giallorosso. Il club temporeggiò poco convinto dall'operazione con Djalo che rimase chiuso in albergo. Dopo due giorni il calciatore decise di tornare a Torino.