Prima la coppa d'Africa, poi il Mondiale. I ritorni di El Aynaoui dagli impegni con la Nazionale non ha hanno aiutato nel rapporto tra il marocchino e Gasperini. Il centrocampista, infatti, forte di un'alta considerazione nel suo Paese non si aspettava di essere ancora nelle retrovie nelle scelte in mediana dove il tecnico preferisce Konè, Cristante e Pisilli. La reazione di El Aynaoui alle decisioni non è piaciuta del tutto e ora si valuta la cessione. Anzi, in realtà il via libera è già arrivato a patto che arrivi un'offerta da 30 milioni. Finora c'è stato un interessamento del Crystal Palace che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. In quel caso la Roma valuterebbe l'offerta e potrebbe effettuare una manovra a sorpresa negli ultimissimi giorni.

Dal Benfica, infatti, è in uscita Richard Rios che lo scorso anno era tra i preferiti di Gasperini prima che Massara virasse proprio su El Aynaoui. Il Benfica ieri ha ufficializzato l'arrivo di Palhinha, rinforzando ulteriormente il centrocampo e relegando Rios tra le seconde scelte. Il colombiano ha voglia di sentirsi più considerato e a Roma lo sarebbe. Per questo il club portoghese, così come la Roma per El Aynaoui, valuterà eventuali offerte. Anche in questo caso il prezzo è fissato: 30 milioni. Difficile, invece, arrivare a Frank Kessiè che oggi, a meno di sorprese, dovrebbe accettare l'offerta della Juventus. In realtà la Roma non ha mai insistito seriamente per l'ivoriano che viene da oltre un mese di inattività essendo svincolato.