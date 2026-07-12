Un jolly per Gasperini. Diego Moreira da diverse settimane è sul taccuino di D'Amico, l'anno scorso lo avrebbe portato volentieri all'Atalanta e ora l'obiettivo è farlo arrivare nella Capitale. Gol, assist, raріdità ma soprattutto duttilità. Il belga nasce come esterno sinistro di centrocampo ma, con l'arrivo di O'Neil al posto di Rosenior e il passaggio dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1, l'anno scorso Moreira nel girone di ritorno ha giocato da ala destra realizzando 3 reti e 4 assist in 12 partite. Il procuratore Jorge Mendes spinge per il trasferimento, lo Strasburgo non vorrebbe cеderlo per meno di 40 milioni. L'idea dei giallorossi è metterne sul piatto una decina in meno aggiungendo una percentuale sulla rivendita. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Trattativa in corso come quella per Garnacho. Con Gasperini si ritroverebbe a giocare sulla mattonella di sinistra alle spalle di Malen. Separato in casa al Chelsea, alla Roma troverebbe l'idolo e compagno di nazionale Dybala. Il club di Londra vorrebbe cederlo a titolo definitivo e per il momento non apre al prestito secco o con diritto di riscatto. I giallorossi studiano la prima offerta, D'Amico ha intenzione di inserire alcune condizioni per far scattare l'obbligo (gol e qualificazione in Champions). Sempre dalla Premier è stato offerto Martinelli dell'Arsenal, operazione più complessa ma è un profilo che a Trigoria interessava già a gennaio.