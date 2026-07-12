In attesa che il calciomercato della Roma entri nel vivo, i tifosi giallorossi stanno facendo la loro parte. Dopo soli 4 giorni di campagna abbonamenti, infatti, sono già 20mila i rinnovi. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Un incremento del 20% rispetto ai dati del 2025, che ha consentito di raggiungere la metà della soglia prevista dal club. Dal 27 luglio la fase dedicata ai 27 mila in lista d'attesa.