Un incremento del 20% rispetto ai dati del 2025 che ha consentito di raggiungere esattamente la metà della soglia prevista dal club
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In attesa che il calciomercato della Roma entri nel vivo, i tifosi giallorossi stanno facendo la loro parte. Dopo soli 4 giorni di campagna abbonamenti, infatti, sono già 20mila i rinnovi. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Un incremento del 20% rispetto ai dati del 2025, che ha consentito di raggiungere la metà della soglia prevista dal club. Dal 27 luglio la fase dedicata ai 27 mila in lista d'attesa.
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