Un incremento del 20% rispetto ai dati del 2025 che ha consentito di raggiungere esattamente la metà della soglia prevista dal club

Redazione
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Roma-Napoli, ecco l’arrivo del pullman giallorosso all’Olimpico

In attesa che il calciomercato della Roma entri nel vivo, i tifosi giallorossi stanno facendo la loro parte. Dopo soli 4 giorni di campagna abbonamenti, infatti, sono già 20mila i rinnovi. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Un incremento del 20% rispetto ai dati del 2025, che ha consentito di raggiungere la metà della soglia prevista dal club. Dal 27 luglio la fase dedicata ai 27 mila in lista d'attesa.

Tifosi derby AS Roma v SS Lazio - Serie A

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