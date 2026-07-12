Una fascia sinistra da Champions: è un progetto concreto, è una sfida che la Roma vuole vincere. Quando il livello si alza serve pure una scintilla di talento per accendere il gioco. E il club in questa direzione sta accelerando proprio sul corridoio laterale all'inseguimento di Garnacho del Chelsea e Moreira dello Strasburgo: esterno d'attacco e terzino sinistro di livello internazionale. La società sta lavorando su più tavoli, cercando di trovare il compromesso giusto per i due con le società d'appartenenza che fanno capo al consorzio statunitense BlueCo al cui vertice siede l'imprenditore Todd Boehly. Lo scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Per Garnacho la Roma attende l'apertura dei Blues al prestito oneroso con diritto di riscatto, visto che non ha ancora ricevuto offerte concrete da 50 milioni per l'argentino. Per Moreira, invece, lo Strasburgo chiede 40 milioni, mentre la Roma è disposta ad alzare l'offerta fino a 35 con bonus e percentuale di rivendita. Gasp vorrebbe fare del belga un nuovo Wesley a sinistra in modo da riportare il brasiliano sull'altro corridoio. Con loro due, la Roma blinderebbe le fasce. L'argentino, in particolare, gradirebbe la Roma e in giallorosso ritroverebbe l'amico Dybala.