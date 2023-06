Friedkin su Mourinho: “È un grande tecnico”

Il presidente della Roma, in occasione della festa per il centenario dell'Aeronautica militare italiana, ha risposto alle continue domande sul tecnico portoghese

Tra un autografo e una foto ricordo, ci scappa anche un apprezzamento per Mourinho: "È un grande uomo e un ottimo tecnico". Come riporta il Messaggero, è accaduto alla celebrazione del Centenario dell'Aeronautica militare italiana, a Pratica di Mare. Il presidente della Roma, Dan Friedkin, dopo aver volato l'Horsemen Flight Team, ha anche posato per alcune foto assieme ai piloti delle Frecce Tricolori, per poi mettersi a disposizione per una serie di selfie e video con i tanti appassionati di aerei presenti. Così, all'ennesima domanda sul tecnico portoghese, è arrivato l'apprezzamento pubblico a José.