Fonseca: “Gara dominata per tutti i 90’”

Dzeko, dopo aver esultato con i compagni, torna sotto il curvino dei tifosi. Si sfila la maglia e la tira tra la gente. È il suo secondo regalo al Dall’Ara, come eviedenzia Ugo Trani su Il Messaggero.

Fonseca è soddisfatto, questa vittoria è sua proprio nello stile.”Abbiamo meritato, giocando bene e dominando per tutta la partita. Nella ripresa il Bologna,in contropiede, ha avuto qualche chance, ma la Roma ha mostrato carattere,unione e coraggio. Ma avrei accettato pure il pari“.

Kluivert e non Zaniolo, scelta che fa discutere. “Ho preferito Justin per una questione di strategia, pure lui veniva da un bel momento. Bello avere giocatori che ti mettono in difficoltà. Zaniolo è giovane e di grande valore, avrà le sue occasioni”.