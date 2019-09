Fonseca: “Dal derby abbiamo imparato molto”

Otto reti nello spazio di due gare, 12 complessive dall’inizio di stagione, con 7 marcatori diversi e prima volta senza subire gol, come riporta Stefano Carina su Il Messaggero.

È il biglietto da visita di Fonseca in vista della trasferta di Bologna: “Squadra forte, abbiamo poco tempo per recuperare“, il monito.

“Non abbiamo fatto bene il pressing e in fase offensiva siamo mancati. Senza contare che in alcuni momenti siamo stati molto lunghi“. Un’altra squadra nella ripresa: “È vero, abbiamo disputato una buona partita con molte occasioni da gol“.

Più di quelli segnati, sembra soddisfatto di quelli non subiti: “Sono molto contento. È stato molto importante il derby, per capire cosa non facevamo bene. Ne abbiamo parlato insieme per cambiare ed essere più aggressivi. La squadra ha capito la mia idea di calcio“.

Menzione d’obbligo per Zaniolo: “Nel primo tempo non aveva capito come attaccare lo spazio ma non era il solo. Pastore? Anche lui faticava. Poi nella ripresa è cambiata l’intensità,ha trovato la posizione e s’è visto“.