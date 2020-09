Fonseca conta gli uomini per la prima

Ieri Dan Friedkin ha passato tutta la giornata a Trigoria dove ha partecipato a riunioni e video-conferenze per prendere sempre più padronanza del mondo giallorosso, un’avventura che porterà avanti da solo senza aprire le porte a nuovi soci, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Nei prossimi giorni, invece, è in programma l’incontro con il sindaco di Roma Virginia Raggi e non sono escluse altre riunioni istituzionali, ma al momento l’agenda resta top secret.

E mentre nelle segrete stanze del centro sportivo si costruisce la Roma del futuro, Fonseca sta facendo i conti con quella del presente: Perotti si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione muscolare che lo terrà in infermeria per circa due/tre settimane, Kluivert è tornato a disposizione dopo che i tamponi hanno dato esito negativo e aver svolto le visite di idoneità e Pedro si è allenato con i compagni evitando i contrasti per preservare la spalla infortunata.

Zaniolo, invece, è ancora fermo in Austria dove ha subito l’operazione per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro, venerdì sarà dimesso e comincerà il percorso riabilitativo a Trigoria.