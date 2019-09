Fonseca: “Cambi inevitabili ma non snobbiamo l’impegno”

Zero distrazioni. Il primo tempo contro il Sassuolo merita una conferma, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. A partire da questa sera, nell’esordio in Europa League. Fonseca – che in carriera ha già battuto due volte (2-0 e 2-1) il Basaksehir – appare come al solito tranquillo, pur invitando la squadra a non snobbare l’impegno: “Sono passati tre anni da quelle vittorie. Con loro c’era anche Under ma in quelle due occasioni lo Shakhtar dominò e non gli permettemmo di brillare. I turchi però meritano attenzione e noi non vogliamo farci sorprendere“.

È anche vero che la squadra allenata dal 45enne Buruk (che nel 2002 segnò ai giallorossi proprio all’Olimpico, con la maglia dell’Inter, il gol del 2-2 all’89’) vive un momento di crisi. Eliminata nella semifinale dei playoff di Champions dall’Olympiacos, il contraccolpo s’è fatto sentire anche in campionato. Appena un successo (contro il Genclerbirligi, l’ex club di Cetin) e quattordicesimo posto in classifica, a -8 dalla vetta e con appena 4 punti racimolati in altrettante gare disputate.

Fonseca però è cauto. Per questo motivo spazio al turnover ma senza esagerare: “Fisicamente stiamo bene, sappiamo però che successivamente a questa gara ce ne sarà un’altra dopo poco più di due giorni. Dobbiamo pensare anche al rispetto dei tempi di recupero, cambieremo qualcosa“.

Di certo, c’è il rientro dal primo minuto di Zaniolo: “Pellegrini con il Sassuolo ha giocato una grande gara da trequartista ma lui è uno che può ricoprire perfettamente anche altri ruoli. Esattamente come Nicolò. Avere giocatori duttili in rosa è solo un fattore molto positivo“.