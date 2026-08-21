La strada che porta a Malick Fofana è in salita. I dialoghi dei giorni scorsi con il giocatore erano stati positivi così come quelli con il Lione. Prima, però, serviva il famoso 'ok' dei Friedkin per un'altra operazione da circa 35 milioni di euro tra base fissa e bonus che ad oggi ancora non è arrivato. La scorsa settimana il ds aveva avviato già i contatti per 'bloccare' il belga e per farsi trovare pronto in caso di fumata nera per Мога, ma ora la pista si è raffreddata. La Roma non si fermerà e l'obiettivo numero uno è quello di rinforzare le fasce, magari con un calciatore in grado di giocare sia come esterno di centrocampo che d'attacco. Tutte le strade portano a Luis Henrique. La distanza con l'Inter rimane sulla formula. La Roma vorrebbe il prestito (anche oneroso) con diritto di riscatto, i nerazzurri preferirebbero inserire l'obbligo a condizioni semplici. Scendono le quotazioni di Cacciamani a causa del muro alzato dal Torino. Complicato Udogie: manca l'accordo sia col Tottenham che non apre al trasferimento a titolo temporaneo sia col giocatore. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. A Trigoria si lavora anche alle uscite. Ziolkowski è l'indiziato numero uno a partire, Gasp lo preferisce a Ghilardi ma il polacco ha più richieste poiché è più giovane e già nel giro della nazionale. La richiesta è di 20 milioni (il 10% sul-la futura rivendita spetta al Legia Varsavia) per fruttare una plusvalenza utile per le casse. Tutto fermo per Soulé: il Milan è interessato ma ancora non si è fatto avanti, si era affacciato anche il Sunderland di Ghisolfi.