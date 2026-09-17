Fino a quindici anni fa Roma-Inter era la partita più attesa dell'anno, le due squadre si contendevano regolarmente scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. Di tempo ne è passato e al momento questo incrocio è il meglio che il calcio italiano può offrire. Due formazioni a punteggio pieno e una sfida che già profuma di tricolore. La Capitale per qualche ora si fermerà e in città da un paio di giorni non si parla di altro. Servirebbe uno stadio da 150.000 posti per eventi del genere anche perché a distanza di quarantotto ore dal fischio d'inizio l'Olimpico è già praticamente sold out. Staccati già 65.500 biglietti, anche il settore ospiti sarà stracolmo. Un altro tutto esaurito che nell'era Friedkin, ormai, non fa neanche più notizia. Sono oltre 80 - ricorda Daniele Aloisi su Il Messaggero - da quando la famiglia americana ha acquistato i giallo-rossi. Da Dybala e Malen a Lautaro e Dimarco, i campioni non mancheranno così come gli ex mal visti da entrambi le parti. Gasperini ha lasciato pessimi ricordi a Milano, così come Chivu che viene sempre bersagliato dai suoi vecchi tifosi che non hanno mai digerito il dito medio nei confronti della curva dopo un Roma-Inter.