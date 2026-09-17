Non è stato convocato da Scaloni per la festa d'addio a Leo Messi. Ma Paulo Dybala è stato comunque invitato dalla Federazione argentina per salutare il campione con cui ha vinto un Mondiale e condiviso tante partite con l'Albiceleste come riporta il Messaggero. Così la Joya, durante la maxi sosta, potrebbe essere presente in tribuna il 6 ottobre. Quando la Nazionale affronterà il Benin in quella che sarà una festa d'addio per la Pulce. Il problema è che cinque giorni dopo si gioca Como-Roma, quindi la presenza non è certa. Possibile anche la presenza di Molina mentre è certa quella di Castro, Soulé e Balerdi tutti convocati da Scaloni.