Friedkin lo conosciamo bene: non bada a spese per la Roma, e se non fosse frenato dai lacciuoli dell'Uefa spenderebbe ancora di più. Conosciamo bene anche Oaktree: appena è subentrato, ha tenuto a precisare che il focus era sulla stabilità operativa e finanziaria. Non deve sorprendere, quindi, se Gian Piero Gasperini abbia beneficiato di maggiori investimenti rispetto a Cristian Chivu. I due allenatori - scrive Marco Iaria su La Gazzetta dello Sport - stanno facendo un percorso parallelo a Roma e Milano: arrivati entrambi nell'estate 2025, sono alla seconda stagione. È pertanto possibile compiere un'analisi che sovrapponga le rispettive campagne trasferimenti. Appena sbarcato nella Capitale, Gasperini ha ricevuto in dote da Eriedkin due acquisti da oltre 20 milioni ciascuno: Wesley 25 ed El Aynaoui 23. In inverno sono poi arrivati Robinio Vaz per 20 milioni e, soprattutto, Malen in prestito (2). Aggiungendo Ziolkowski (6,5 milioni) e gli altri prestiti (Bailey 3, Ferguson 3, Ghilardi 2 e Zaragoza 2), il totale delle acquisizioni giallorosse nel 2025-26 è stato pari a 86,5 milioni. In questa stagione E stato riscattato Malen per 25 milioni e sono stati messi a segno i colpi Castro (35) e Rodrigo Mora (25). Acquistati pure Koulierakis (16,5), Molina (13) e De Roon (1), riscattato Ghilardi (8) e preso in prestito Balerdi (1). Il totale del 2026-27 fa 124,5 milioni. Complessivamente, da quando Gasperini si è seduto sulla panchina giallorossa, sono stati spesi 211 milioni in acquisti. Nella prima stagione di Chivu all'Inter, gli investimenti avallati dalla proprietà sono stati tutti su profili giovani. È il mantra di Oaktree. Così sono stati acquistati Luis Henrique per 24,5 milioni, Bonny per 23, Diouf per 20 e Sucie per 15,5. Compreso il prestito di Akanji (1), il conto del 2025-26 è di 84 milioni. Includendo l'acquisto di Provedel (3), il totale del 2026-27 arriva a 102 milioni. Complessivamente, con Chivu in panchina, l'Inter ha speso 186 milioni in cartellini. Per onestà va anche detto che la base di partenza, cioè il capitale umano che hanno ereditato i due tecnici, era più favorevole all'allenatore emergente: lo certificano i risultati. il costo della rosa della Roma, a partire dall'estate 2025, è cresciuto di circa 15 milioni, tra stipendi, ammortamenti e prestiti. Al contrario, il costo della rosa dell'Inter è diminuito di circa 10 milioni nello stesso arco di tempo.