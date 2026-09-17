Malen è già nell’Olimpo. E noi ringraziamo Raspadori

Cresciuto nella Roma da allenatore delle giovanili, portato alla consacrazione dall'Inter. Andrea Stramaccioni, oggi opinionista di Dazn, gioca in anticipo la supersfida dell'Olimpico di sabato tra giallorossi e nerazzurri, in un’intervista rilasciata a Il Tempo.

Immaginava un avvio così convincente della Roma?"Non che partisse a questi livelli fisicamente e mentalmente. Gasperini cresce di anno in anno anche perché piano piano assembla i giocatori adatti al suo gioco".

Lo scudetto può essere un obiettivo reale?"Chi conosce Roma lo sa. L'entusiasmo che si sta generando è sano e trascina. Ero all'Olimpico contro l'Atalanta... e quando l'ambiente è in quelle condizioni la squadra viene trascinata e tutto diventa possibile".

Il gap tra Roma e Inter è diminuito?"Sì, soprattutto nella mentalità. Anche se l'Inter resta la squadra da battere per la qualità della rosa e abitudine a vincere".

Dybala-Malen o Lautaro-Thuram, quale coppia preferisce?"Coppie diverse, il giocatore più creativo della serie A Dybala, a inventare alle spalle di un giocatore veloce che vive sul filo del fuorigioco come Malen. Lato Inter una coppia con due punte che giocano sempre in combinazione, l'una per l'altra, come Lautaro e Thuram".