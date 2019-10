Euro, Mancini chiama 27 azzurri: De Rossi out

È Giovanni Di Lorenzo l’unica novità tra i 27 di Roberto Mancini per le gare di qualificazione a Euro2020 con Grecia (sabato 12 ottobre, ore 20,45 allo Stadio Olimpico di Roma) e Liechtenstein (martedì 15 ottobre, ore 20,45 al Rheinpark Stadion di Vaduz). Nella lista non entra De Rossi: pre-convocato, è indisponibile per infortunio, riporta “Il Messaggero”.

Zaniolo ritrova l’azzurro, con lui altri 4 giallorossi (la Roma è il club, con 5 calciatori, più rappresentato) e l’ex compagno El Shaarawy che, pentito di aver scelto la scorsa estate in estate lo Shangai Shenhua, vuole lasciare la Cina già a gennaio per giocare di nuovo in serie A. Prima nel gruppo J (6 successi conquistati nelle prime 6 partite, record nella storia azzurra nelle qualficazioni europee), l’Italia può staccare il pass battendo la Grecia.