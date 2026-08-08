L'aria d'estate che si respira su Kingsway road, il lungomare di Brighton che per l'occasione sfoggia il suo vestito migliore con i soliti gabbiani che si godono l'inedito sole, accoglie la Roma nel tardo pomeriggio dopo un'ora di volo da Cardiff. Oggi alle 15 locali (le 16 in Italia, diretta Dazn) la partita più impegnativa del ciclo britannico contro i Seagulls. Sarà partita vera. La Ro- ma giocherà per la prima volta con la maglia bianca, presentata nelle ultime ore, che ha riscosso tanto successo tra i tifosi che guardano con curiosità a questo match. Curioso lo è anche Gasperini. La Roma, aspettando Molina e il Mister X a sinistra di piede destro, nelle prime uscite è stata bene o male quella della passata stagione. Ok, c'è un Castro in più e ora anche Koulierakis, ma entrambi dovrebbero poi fare spa- zio, almeno nelle gerarchie iniziali, a Hermoso e Malen. L'olandese tornato a disposizione dopo la febbre, cerca il primo gol stagionale. Secondo quanto riportato da Stefano Carina su Il Messaggero, sarà interessante capire anche come reagirà la difesa che sinora non è mai riuscita nelle ultime amichevoli a chiudere la partita con la porta inviolata, anche se avere la mediana ridotta all'osso ha pesato. Va ricordato che Gasp non è nuovo a partenze lente in estate.