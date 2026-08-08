Dalle parole ai fatti, il tempo dell'attesa per la Roma è finito. Almeno questo è quello che ha trasmesso Gian Piero Gasperini nella riunione andata in scena giovedì sera in Galles, con John Galantic (il nuovo Ceo) presente e la coppia Tony D'Amico-Friedkin jr collegato da remoto. Antonio Nusa o chi per lui, c'è una casella, quella dell'esterno sinistro d'attacco, che attende di essere riempita da oltre un anno. Gasperini non ammette passi indietro e continua a chiedere il titolare che manca al suo attacco. La Roma si è data ancora qualche ora per sondare la fattibilità dell'operazione Nusa. La questione non è tanto l'ingaggio, quanto la disponibilità del Lipsia a trattare. Lo stesso Malick Fofana, considerato tecnicamente un altro "piano A" nel ruolo, non è così facile da raggiungere. I dubbi sulle condizioni della sua caviglia destra hanno portato la società giallorossa a impostare i discorsi con il Lione sulla base di un prestito con obbligo condizionato. Come scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera, oggi a meno di ulteriori lungaggini burocratiche legate al passaporto spagnolo, dovrebbe atterrare nella Capitale il terzo acquisto dell'estate romanista: Nahuel Molina.