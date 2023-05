Dybala prenota l’appuntamento con la storia

La voglia di esserci, di non mancare all'appuntamento con la storia del club e personale ha prevalso. Come scrive Stefano Carina su Il Messaggero, la lunga rincorsa di Dybala taglia finalmente il traguardo tanto atteso, quello del recupero. Sono state settimane difficili, nelle quali non sono mancati momenti di sconforto soprattutto quando alla vigilia del match con la Salernitana, nella quale Mourinho aveva pensato di regalargli almeno un tempo, l'argentino si è chiamato fuori. Domenica e ieri si è allenato, chiaramente non forzando ma i segnali che arrivano sono buoni. José ha il precedente dello scorso anno, quando recuperò in extremis Mkhitaryan. Dybala a Budapest giocherà ma l'intenzione di José è quella di impiegarlo a partita in corso, intorno al 60'. Perché in una partita del genere un tecnico deve pensare anche all'overtime e agli eventuali rigori.