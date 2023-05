Dybala in dubbio, Smalling ci prova. Adesso anche Celik preoccupa José

Il sorriso di Paulo Dybala lascia ben sperare, anche se si contrappone alle dichiarazioni di Mourinho: "È in grande dubbio per il Leverkusen". In verità l'argentino era di buon umore anche alla vigilia della gara d'andata e poi non è potuto partire titolare (ha giocato solo 13 minuti) a causa del dolore alla caviglia sinistra che non lo lascia in pace dalla partita con l'Atalanta, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Nel selfie pubblicato ieri da El Shaarawy si vedono loro due assieme a Llorente e Smalling a Trigoria per svolgere le terapie. Allegata alla foto la didascalia: «Work in progress». Lavori in corso che stanno andando avanti con energia e dinamismo, l'obiettivo è riavere Paulo e Chris titolari giovedì in Germania. Tutto dipenderà dalla settimana entrante in cui dovranno aggregarsi nuovamente al gruppo se vorranno avere qualche chance. La lesione muscolare accusata dall'inglese contro il Feyenoord deve essere curata totalmente per non rischiare una ricaduta. José è in attesa di una risposta dal difensore che, qualora non dovesse sentire più dolore forzando, potrebbe tornare ad allenarsi in settimana. Per quanto riguarda Dybala il problema è sempre lo stesso: tutto dipende dalle sue sensazioni. I primo a comprendere i propri limiti è l'argentino stesso che sa quando può spingersi oltre e tentare il recupero in extremis. Mourinho vorrebbe riaverlo giovedì, ma non vuole che manchi in un'ipotetica fi-nale, dunque, nei prossimi giorni studierà con lui la strategia migliore adottare considerando anche il recupero di Wiinaldum. Gini ha giocato 54 minuti (ne avrebbe fatti 60-65 se non si fosse infortunato Celik) e ha totalmente recuperato.