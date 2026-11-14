Svilar torna a volare tra i pali. Mile si è messo alle spalle il problema al quinto dito del piede destro, mercoledì ha tolto il tutore e ieri finalmente è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. L’ultima volta era il 2 ottobre, giorno dell’infortunio. Da lì il portiere belga è rimasto fermo ai box saltando tutte le gare del tour de force di ottobre e novembre, scrive Il Messaggero. Ora è al 100% e a Parma tornerà a difendere la porta giallorossa. Una buona notizia per Gasperini che ritroverà anche Dybala e Mancini. Ieri – per entrambi – allenamento parziale con i compagni ma al Tardini ci saranno. Out Rensch che punta alla trasferta di Parigi del 25 novembre e Pellegrini che invece si rivedrà solamente nel 2027. Ancora differenziato per Gollini.