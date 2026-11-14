Anche nel calcio ci sono i Batman e i Robin. C’è chi riesce a prendersi la scena più facilmente e chi rimane più silenzioso e dietro le quinte, ma svolge un lavoro di fondamentale importanza. È il caso di Ndicka che forse non avrà la grinta di Mancini o il carisma di Hermoso, ma che per costanza è il leader (silenzioso) del pacchetto arretrato della Roma. Lo dicono i numeri, ma soprattutto i fatti. Evan ha un curriculum niente male. Evan è un punto fermo nonostante le voci di mercato che ogni estate impazzano. Nel 2023 è arrivato a parametro zero e una sua vendita frutterebbe una plusvalenza piena utile per far respirare le casse del club. Ma alla fine è sempre rimasto nonostante qualche sirena (timida) proveniente dalla Premier League, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. A giugno, però, tra i compiti del ds D’Amico ci sarà anche quello di mettersi a tavolino con lui per parlare di rinnovo. Ndicka si è separato dal suo agente e cura da solo i propri interessi. Il contratto è in scadenza nel 2028 e la Roma dovrà decidere se prolungarlo oppure lasciarlo partire per non perderlo a zero dodici mesi più tardi. Non è prevista nessuna clausola per il rinnovo automatico, ma il centrale incasserà il 20% della cifra che il club incasserà da una sua eventuale cessione. In sostanza non conviene a nessuno andare via a parametro zero. Evan nella Capitale si trova bene e Gasp non ha intenzione di perdere uno dei suoi ‘gladiatori’. Discorsi rimandati al prossimo anno.