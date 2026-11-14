È amaro il ritorno alla Bombonera per Leonardo Balerdi. Il difensore della Roma - cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors - ha giocato 90 minuti contro l'Uruguay ma è stato protagonista in negativo con lo sfortunato autogol che ha sbloccato il match. La partita è poi finita 1-2. In campo nella ripresa anche Soulé che ha giocato 45 minuti. Panchina per Castro che non è entrato. La notte tra il 17 e il 18 un'altra amichevole contro il Costa Rica, poi il rientro nella Capitale per tutti e tre a poche ore dalla sfida di campionato contro il Parma.