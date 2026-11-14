La Roma si è fermata al terzo posto. E in attesa della ripresa del campionato, Gasperini ha due date in testa: gennaio 2027 e giugno 2028. La prima è il mercato, la seconda la scadenza del suo contratto, scrive Marco Juric su La Repubblica. Tra le due, una domanda per capire fin dove vuole arrivare questa società. Una squadra a due punti dalla vetta ha trasformato l'ambizione in una questione di programmazione. Gasp vuole sì allungare il proprio tempo a Roma, ma soprattutto vuole riempirlo. Scelte condivise, investimenti, un progetto sportivo che punti in alto. La squadra lo segue, cresce, ha margini ancora da esplorare. È proprio per questo sente il bisogno di parlare più spesso con chi decide. I Friedkin, però, sono lontani. Quando è arrivato il Ceo Galantic i contatti diretti tra l'allenatore, Dan e Ryan si sono quasi azzerati. I suoi interlocutori sono l'Amministratore delegato e il ds D'Amico. Gasperini chiede rinforzi, soprattutto in attacco, dove Dybala e Pellegrini non possono più dare le certezze sperate. D'Amico cerca un esterno capace di saltare l'uomo; tra le piste circolano i nomi di Endrick, Lookman e Gittens. Il punto, prima dei calciatori, è il budget: se e quanto si potrà investire, senza cedere nessuno. Qui la distanza dalla proprietà torna a pesare: uno sforzo economico può essere più facile da motivare spiegando direttamente quanto valore avrebbe adesso.