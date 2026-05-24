Quello di oggi sarà sicuramente l'ultimo tango del campionato per Dybala e Soulé, poi da domani si inizierà a pensare al loro futuro che negli ultimi mesi è completamente cambiato. Da una parte c'è Matias, mattatore della prima parte della stagione, ultima rete però datata 10 gennaio. La qualificazione in Champions League passa anche dal suo sinistro, ma la certezza di giocarla nella Capitale non c'è. Potrebbe sentire quella musichetta qualche chilometro più a Nord, a Birmingham. Emery lo stima, l’Aston Villa non ha intenzione di fermarsi dopo l'Europa League vinta e ha messo gli occhi proprio su di lui. La valutazione della Roma - sottolinea Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è alta (35 milioni) ma i club inglesi non hanno problemi economici. Gasperini non si opporrebbe ad una sua partenza a patto che arrivino rinforzi mirati. Dybala un po' a sorpresa è quello più vicino alla permanenza. Nessuno ci avrebbe scommesso fino a gennaio. Si è rivisto dal primo minuto nelle ultime con Parma e Lazio, la qualità non si discute ma a preoccupare è l'evidente fragilità fisica. Gasp, però, non vuole rinunciarci, lo ha fatto presente più volte ai Friedkin e da domani partirà la settimana decisiva per il rinnovo. Nei prossimi giorni il procuratore tornerà nella Capitale e incontrerà Ryan. Sul tavolo c'è un'offerta da 2 milioni più bonus a rendimento (presenze e gol) e un prolungamento fino al 2027, Dybala vorrebbe strappare un contratto di poco più ricco e l’ago della bilancia è la qualificazione alla prossima Champions League. C'è ottimismo per la fumata bianca.