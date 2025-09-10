Dybala chiede spazio contro il Toro. Ai granata l’unica tripletta ‘romana’

A distanza di sei mesi dalla sciagurata notte di Bilbao, Paulo Dybala è pronto per tornare dal 1'. Contro Bologna e Pisa ha iniziato ad aumentare i giri del motore e le risposte sono state più che positive. Domenica all'Olimpico arriva il Torino (venduti oltre 61.000 biglietti) e Dybala quando vede il 'toro' indossa il traje de luces. Sono ben 10 le reti realizzate contro i granata - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - alle quali vanno aggiunti anche tre assist. Si tratta della terza squadra alla quale ha segnato di più in carriera dopo Udinese (14), Lazio (11) e Genoa (11). I tifosi giallorossi aspettano il ritorno al gol della Joya che manca ormai da febbraio nella gara di ritorno contro il Porto. Su azione in campionato addirittura dall'ultima giornata del 2024 con il Milan. Il lavoro in estate con lo staff giallorosso che lo ha seguito anche in vacanza sta dando i suoi frutti. E Gasp lo vuole gestire per averlo a disposizione per il maggior numero di partite . Dybala ha voglia di tornare ad essere decisivo senza pensare al contratto in scadenza a giugno 2026. Ranieri è stato chiaro: "Dipenderà dal campo", l'appuntamento con il procuratore è in programma nelle prossime settimane. Ieri la Roma è tornata ad allenarsi dopo tre giorni e mezzo di riposo. Dybala è stato il protagonista della partitella con un bel su assi-st di tacco di Pellegrini, mentre la novità arriva dall'infermeria. Rensch è tornato ad allenarsi in gruppo.