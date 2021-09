Diawara: “Ho avuto paura”

il centrocampista è tornato a Roma dopo essere rimasto bloccato in Guinea dopo che un gruppo di militari aveva messo in atto un colpo di stato nel paese

Amadou Diawara si è messo alle spalle lo spavento degli ultimi giorni ed è riuscito a tornare a Roma, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il centrocampista era infatti rimasto bloccato in Guinea dopo che un gruppo di militari aveva messo in atto un colpo di stato nel paese. “È stata più paura che altro. È andato tutto bene. Sto bene e sono contento di essere tornato in Italia” le sue parole al rientro in Italia. Ora il giocatore resterà nella Capitale, in attesa del mercato di gennaio dove Tiago Pinto proverà a piazzarlo per liberare uno slot e regalare a Mourinho il tanto desiderato centrocampista.