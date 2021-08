Dazn replica: “Ci stiamo assestando, cresceremo”

Il broadcaster ha rassicurato i tifosi che hanno ravvisato problemi nella visione della prima di campionato

Come riportato da Salvatore Riggio su Il Messaggero, Dazn ha voluto porre un freno alle critiche nate dopo il primo turno di Serie A rassicurando i tifosi con una nota che fa intendere l'impegno dell'emittente nella digitalizzazione del paese: "Una svolta epocale, quella del passaggio dalla tv tradizionale all'Ott, resa possibile grazie agli investimenti messi in campo da Dazn coi suoi partner per eguagliare gli standard europei. Sono stati ottenuti grandi risultati quali l'aumento dell'audience e maggiore copertura sul territorio nazionale. Nel corso della partita tra Inter e Genoa (sabato 21 agosto), si è registrato un picco di traffico, dovuto ad una sola Cdn, che ha colpito pochi utenti e risolto in pochi minuti. L'introduzione di tecnologie di questo tipo richiede un momento fisiologico di assestamento".