Da Lukaku a Felipe: le punte fanno flop

Giorni ad aspettare il derby di Lukaku e Dybala da una parte e Immobile più Felipe Anderson dall'altra e l'Olimpico ha partorito...il classico topolino. Come riportato da Stefano Carina su Il Messaggero, che abbia la faccia di Romagnoli o di Mancini, abili a fronteggiare chi capitasse dalle loro parti, poco importa. Quello che stona è che la stracittaddina degli attacchi stellari, alla fine abbia visto un misero colpo di testa senza nemmeno troppa convinzione di Big Rom. Poco, non credete? Pagine e pagine sul feeling di Paulo con la Lazio, di Romelu nei derby, della ritrovata vena del veterano Immobile e dello specialista Felipe, per poi in 90 minuti non vederli mai nel vivo del gioco. Il belga perso nelle praterie biancocelesti, reclamando un pallone giocabile che non arriverà mai. Dybala arretrando spesso e volentieri a metà campo cercando di trovare qualche spazio, chiuso a turno dai centrocampisti laziali. E discorso simile dall'altro lato: Ciro si vede soltanto per la corsa, per la grinta, per la volontà di non lesinare nemmeno qualche scivolata se serve. Un "pareggino" lo definirà Mou a fine gara. L'involuzione dei due reparti offensivi appare netta. Sul lato giallorosso Dybala non segna dalla doppietta nel 7-0 all'Empoli che rimangono i soli due centri in campionato. Big Rom, oltre a non avere un pallone giocabile, appare stanco. Il discorso non cambia per la Lazio. L'intervallo temporale è lo stesso, 4 partite. Ok, il gol di Ciro in Champions pesa tantissimo ma la creatura di Sarri davanti sembra essersi inceppata. L'impressione è che entrambe le squadre facciano una fatica maledetta a giocare tre partite in una settimana. In una domenica strana, avara di emozioni e tiri in porta, meglio rincuorarsi con l'unico aspetto positivo. Paradossalmente Mou e Sarri hanno recuperato un punto sul Napoli, portando i distacchi rispettivamente a -3 e -4 dalla zona Champions. Roma e Lazio sono però sempre settima e decima in classifica. E per risalire, la strada è soltanto una: quella dei gol.