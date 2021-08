Da Allegri e Mourinho a Sarri: in panchina più costruttori che allenatori

Lo Special One manda un messaggio ai Friedkin quando dice che gli manca qualcosa e che "spero arrivi l'anno prossimo"

La parola più citata dell’estate è "costruire", a volte preceduta dal prefisso "ri", associato a eredità particolarmente complicate. Mourinho vuole "costruire un futuro vincente, mattone dopo mattone" e Sarri annuncia una "stagione di costruzione per essere più competitivi nelle prossime annate", e anche Inzaghi ha messo subito le mani avanti (povero, gli hanno sfilato da sotto il naso Hakimi e Lukaku e non ha potuto fare una piega), invitando l’Inter a chiarire l’obiettivo stagionale: un posto in Champions, non certo lo scudetto, scrive Alessandro Catapano sul Messaggero.