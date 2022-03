Conference League, ai quarti riecco il Bodo

Il sorteggio dei quarti di Conference League costringe la Roma a ritrovare i norvegesi dopo la doppia sfida nella fase a gruppi

L’incubo dei sei gol incassati in Norvegia il 21 ottobre 2021, o il sollievo di aver evitato Marsiglia, Leicester e Psv Eindhoven? Lo stato d’animo della Roma balla tra queste due tipologie, scrive Stefano Boldrini su Il Messaggero, dopo il sorteggio dei quarti di Conference League che costringerà la squadra di José Mourinho a ritrovare i norvegesi dopo la doppia sfida nella fase a gruppi. Al ritorno, il 4 novembre, finì 2-2, confermando le difficoltà dei giallorossi di fronte a un club che il 12 dicembre avrebbe conquistato per la seconda volta consecutiva il titolo della Eliteserien. Il campionato norvegese 2022 partirà il 2 aprile, cinque giorni prima il match di andata con la Roma, in programma a Bodo. Il gruppo di Kjetil Knutsen avrà nelle gambe solo le gare di Conference con l’AZ Alkmaar (2-1 il 10 marzo, 2-2 dopo i supplementari giovedì) e di coppa nazionale: domani i quarti contro il Lillestroem. Il mercato ha portato un attivo di 9,2 mln: non poco per una rosa stimata 15,85 mln. Contro gli olandesi, nel consueto 4-3-3, sono stati importanti i due gol di Amahl Pellegrino, valutazione 600 mila euro. La vincente incontrerà in semifinale una tra Leicester e Psv Eindhoven. Gli altri due quarti: Feyenoord-Slavia Praga e Marsiglia-Paok Salonicco.